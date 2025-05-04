Смысл церковного праздника 4 мая: что нельзя делать, и какие народные приметы сопровождают этот день Ольга Безродняя4 мая 2025 года верующие отмечают праздник жён-мироносиц, который посвящён почитанию женщин, пришедших к гробу Спасителя с благовониями.
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