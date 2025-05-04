Смысл церковного праздника 4 мая: что нельзя делать, и какие народные приметы сопровождают этот день

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ВАЛЕНТИНА

Одна из жён-мироносиц - "экономка царя Ирода". Это как понимать? Христос был казнён примерно в 33 году н.э., а царь Южного царства ИУДЕИ Ирод умер в 4 году ДО н.э.! За 37 лет до казни Христа! Это враньё вносят в Православие выкресты-иудеи - потомки иудеев из ИУДЕИ.