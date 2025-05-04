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Смысл церковного праздника 4 мая: что нельзя делать, и какие народные приметы сопровождают этот день

Смысл церковного праздника 4 мая: что нельзя делать, и какие народные приметы сопровождают этот день

Смысл церковного праздника 4 мая: что нельзя делать, и какие народные приметы сопровождают этот день Ольга Безродняя4 мая 2025 года верующие отмечают праздник жён-мироносиц, который посвящён почитанию женщин, пришедших к гробу Спасителя с благовониями.

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ВАЛЕНТИНА
Одна  из  жён-мироносиц -  &quot;экономка  царя  Ирода&quot;.  Это  как  понимать?  Христос    был  казнён примерно в  33 году н.э., а  царь  Южного  царства ИУДЕИ  Ирод  умер  в 4 году  ДО н.э.! За  37 лет  до   казни  Христа!  Это  враньё  вносят в  Православие   выкресты-иудеи -  потомки  иудеев  из ИУДЕИ.
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