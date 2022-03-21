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Представлены легкие ноутбуки LG Gram 16 и 17 нового поколения. Процессоры Intel Alder Lake, графика GeForce RTX 2050 и масса от 1,29 кг

Представлены легкие ноутбуки LG Gram 16 и 17 нового поколения. Процессоры Intel Alder Lake, графика GeForce RTX 2050 и масса от 1,29 кг

LG сегодня представила на домашнем рынке ноутбуки LG Gram 16 и 17 нового поколения. Новинки оснащаются процессорами Intel Alder Lake и, опционально, дискретной графикой Nvidia GeForce RTX 2050.

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