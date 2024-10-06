Украинский депутат Дунда призвал "перенести войну в Белоруссию"

Депутат из фракции Владимира Зеленского призвал ВСУ начать боевые действия на территории Белоруссии.Депутат Верховной рады партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать вторжение в Белоруссию.
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