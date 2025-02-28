Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ФСБ предотвратила убийство нашего митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины

ФСБ предотвратила убийство нашего митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины

Киевские сатанисты (то, что они сатанисты - фвкт, непреложный факт), отметились очередным действом.Украинство есть бесовщина.

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