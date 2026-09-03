С миру по нитке...
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В городах нашли тысячи неизвестных вирусов. Они уже окружают нас повсюду

Прямо на улицах, в метро и больницах ученые обнаружили десятки тысяч вирусов, большинство из которых наука раньше никогда не видела.

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