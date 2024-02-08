Ночной концерт без заявок слушателей с б.У.

ЛК

Любовь Кузьмина

Да Вы правы! Главное это не какие-то производства, а энергетика. Тогда встанет все и производства и логистика и коммуналка, но почему-то палят из "пушек по воробьям". Странно все это, кажется просто показуха перед нашим народом. Главное то не трогают, чего то ждут или злой умысел?