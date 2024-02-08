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Ночной концерт без заявок слушателей с б.У.

Ночной концерт без заявок слушателей с б.У.

Киев в ярости: Врать об атаках России всё труднее   Сегодня утром Россия нанесла удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры противника.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Да Вы правы! Главное это не какие-то производства, а энергетика. Тогда встанет все и производства и логистика и коммуналка, но почему-то палят из &quot;пушек по воробьям&quot;. Странно все это, кажется просто показуха перед нашим народом. Главное то не трогают, чего то ждут или злой умысел?
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4 час.
Вик Норд
Про злой умысел это уже перебор конечно,а вот политические(как и экономические) ожидания вполне себе укладываются в замыслы,так что будем ждать и мы,а слухи разные ходят,с планами на 24 год... .
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4 час.
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
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4 час.

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