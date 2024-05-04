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По законам шариата: сколько мигрантов готовы начать «качать права» в России?

По законам шариата: сколько мигрантов готовы начать «качать права» в России?

Судя по многочисленным сообщениям СМИ, российские власти поспешно начали предпринимать некоторые действия, чтобы хоть как-то снять напряженность миграционной проблемы в обществе, которая может оказаться критической для внутриполитической стабильности страны в среднесрочной перспективе.

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