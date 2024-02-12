ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia VetscherskajaWittwer
    ВОЗ = наВОЗ, коротко и ясно.  Бред сивого мерина. Ничего личного и лишнего...Глава ВОЗ заявил ...
  • Елена Бреслова
    это понятно всем, кроме гаранта...😱Военная безопасно...
  • vovan
    Мигранты, это ЖОПА для России!Военная безопасно...

Государственная монополия внешней торговли: идея Ленина или чья-то ещё?

Государственная монополия внешней торговли: идея Ленина или чья-то ещё?

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ   Государственная монополия внешней торговли: идея Ленина или чья-то ещё? «Группа Бухарина» добивалась свободной связи с внешним рынком и замены монополии внешней торговли только таможенными барьерами Советская экономика начала строиться на целом ряде идей, которые были озвучены российскими социал-демократами и большевиками еще задолго до октября 1917 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Это маловероятно при Путине. Он ведь уже буржуин, вроде. А буржуины Ленина ой как не любят. Пусть Путин пока с Усраиной разберётся. Это очень важно для России . Потом уже другой и о монополии внешней торговли подумает. К Ленину прислушиваясь.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх