Государственная монополия внешней торговли: идея Ленина или чья-то ещё?

АС

Анатолий Страшко

Это маловероятно при Путине. Он ведь уже буржуин, вроде. А буржуины Ленина ой как не любят. Пусть Путин пока с Усраиной разберётся. Это очень важно для России . Потом уже другой и о монополии внешней торговли подумает. К Ленину прислушиваясь.