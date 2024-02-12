ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ Государственная монополия внешней торговли: идея Ленина или чья-то ещё? «Группа Бухарина» добивалась свободной связи с внешним рынком и замены монополии внешней торговли только таможенными барьерами Советская экономика начала строиться на целом ряде идей, которые были озвучены российскими социал-демократами и большевиками еще задолго до октября 1917 года.
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