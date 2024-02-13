Стефен Карри о матче в Солт-Лейк-Сити: «Мы должны были выйти и отдать своей игрой должное Деяну Милоевичу»

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр вместе с делегацией клуба находился в Сербии на похоронах ассистента Деяна Милоевича, у которого 16 января на командном ужине в Солт-Лейк-Сити случился сердечный приступ, после чего он умер на следующий день.