Не думаю, что НАТО выживет - экс-глава МИД Германии Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер в интервью немецкой прессе дал свою оценку будущему Североатланти.
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