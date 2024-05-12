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Посол обвинил США в готовности сделать все для снятия ответственности с Киева

Посол обвинил США в готовности сделать все для снятия ответственности с Киева

Посол Антонов: США готовы сделать все, чтобы снять ответственность с Киева Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США готовы сделать все, чтобы снять ответственность с Киева, об этом говорит отсутствие реакции американских властей и журналистов на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам.

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