Посол Антонов: США готовы сделать все, чтобы снять ответственность с Киева Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США готовы сделать все, чтобы снять ответственность с Киева, об этом говорит отсутствие реакции американских властей и журналистов на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам.