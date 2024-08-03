Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на душу населения

Россия за 2024 год вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения. Об этом свидетельствуют результаты анализа РИА Новости последних данных стран «Большой двадцатки» (G20).
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