Песков: специального заявления по 10-летию событий на Майдане в Киеве не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос журналистов, будет ли российская сторона выпускать специальное заявление в 10-ю годовщину событий на Киевском Майдане Независимости.
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