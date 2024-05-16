Вторая мировая война: третий рейх планировал захватить США

Через четыре дня, после того как авиация и подводный флот экспансионистской Японии частично разбомбили американскую военную базу Перл-Харбор на гавайском острове Оаху, нацистская Германия объявила войну Америке.
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