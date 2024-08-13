Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным

Дональд Трамп рассказал о своих отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам политика, он хорошо ладил с российским президентом вопреки слухам, что якобы имел какие-либо особые связи с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии