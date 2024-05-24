Трогательные супы насиженных подосиновиков

Вот такой вот суровый нейминг в Краснодаре, вздыхает Michael aka MadMixture. Ну, вообще при первом взгляде на вывеску, возникает слово "Сукейня", потому что дымящаяся чашка - это же явно кофе, правильно? Потом на плакатике видишь слово "суп".