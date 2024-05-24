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pisec

2 подписчика

Трогательные супы насиженных подосиновиков

Трогательные супы насиженных подосиновиков

Вот такой вот суровый нейминг в Краснодаре, вздыхает Michael aka MadMixture. Ну, вообще при первом взгляде на вывеску, возникает слово "Сукейня", потому что дымящаяся чашка - это же явно кофе, правильно? Потом на плакатике видишь слово "суп".

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