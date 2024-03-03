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Профсоюз погранслужбы высмеял Байдена и предложил ему "вздремнуть на пляже"

Профсоюз погранслужбы высмеял Байдена и предложил ему "вздремнуть на пляже"

REUTERS/Joshua Roberts REFILE Профсоюз сотрудников американской погранслужбы высмеял президента США Джо Байдена, который посетил город Браунсвилл на границе с Мексикой для обсуждения с властями миграционного кризиса.

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