Профсоюз погранслужбы высмеял Байдена и предложил ему "вздремнуть на пляже"

REUTERS/Joshua Roberts REFILE Профсоюз сотрудников американской погранслужбы высмеял президента США Джо Байдена, который посетил город Браунсвилл на границе с Мексикой для обсуждения с властями миграционного кризиса.
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