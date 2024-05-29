Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Никогда такого не было: у украинских вип-таможенников нашли недвижимость в Дубае

Никогда такого не было: у украинских вип-таможенников нашли недвижимость в Дубае

В Киеве – очередные коррупционные разборки. Работающая под крышей американского Радио «Свобода» программа «Схемы» обнаружила принадлежащие экс-замглавы Государственной таможенной службы Украины Руслану Черкасскому жилые апартаменты и офисные здания в Дубае стоимостью около $25 млн.

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