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ИА Регнум

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Гигантские ядовитые медузы заполонили пляжи на северо-востоке США

Гигантские ядовитые медузы заполонили пляжи на северо-востоке США

Пляжи Новой Англии (штатов на северо-востоке США) заполонили гигантские ядовитые медузы с «львиной гривой», чьи щупальца могут вытягиваться более чем на 30 м и причинять боль даже через 25 дней после смерти медуз.

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