Гигантские ядовитые медузы заполонили пляжи на северо-востоке США

Пляжи Новой Англии (штатов на северо-востоке США) заполонили гигантские ядовитые медузы с «львиной гривой», чьи щупальца могут вытягиваться более чем на 30 м и причинять боль даже через 25 дней после смерти медуз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии