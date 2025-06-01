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Жители еще одного российского города сообщили об атаке беспилотников ВСУ

Жители еще одного российского города сообщили об атаке беспилотников ВСУ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Рязань. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

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