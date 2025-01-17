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"Бегите, пока не поздно": Небензя. Его непередаваемая интонация. И реальность Киева

"Бегите, пока не поздно": Небензя. Его непередаваемая интонация. И реальность Киева

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о планах Киева устроить кровавую провокацию. Из-за этого в Сети расходится призыв: "Бегите, пока не поздно".

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