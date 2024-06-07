Владимир Путин предложил расширить возможности семейной ипотеки под 6%

На пленарном заседании, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Владимир Путин заявил о необходимости расширения возможностей семейной ипотеки под 6% на покупку жилья в малых городах, сообщает PRIMPRESS.
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