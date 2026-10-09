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В МИД сообщили о планах провести детское «Интервидение» в 2027 году

В МИД сообщили о планах провести детское «Интервидение» в 2027 году

Новый этап детского «Интервидения» в 2027 году. Откройте для себя будущее музыкального конкурса. .

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