Макс Ферстаппен объяснил, почему обматерил Red Bull после схода

Макс Ферстаппен объяснил, почему обматерил Red Bull после сходаGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен прокомментировал свое нецензурное выражение после схода на третьем круге Гран При Австралии.
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