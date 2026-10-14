Владимир Путин провел совещание по вопросам усиления цифровой безопасности страны. Президент России отметил, что активное использование цифровых технологий играет ключевую роль в устойчивом развитии государства и общества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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