Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области выдан вид на жительство гражданке Республики Беларусь

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области на постоянной основе оказывает помощь маломобильным гражданам и находящимся в трудной жизненной ситуации, которые не имеют возможности лично обратиться за получением государственных услуг в сфере миграции.
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