Последние новости

32 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    Если послушать укропропаганду, например хохлогордона, они в шоколаде и пока только в одном не могут определиться - ка...Западные эксперты...
  • Serg
    Хитрожопые амеры- объявили эмбарго на российскую нефть и скупили ее с большой скидкой. Обдурили в очередной раз Европ...Почему Украина от...
  • Наталья Волкова
    Не знаю, кто обнищал, все на западе живут и жизнью довольны.Позднее прозрение...

Выбора нет: поражение России вернет мир в эпоху империализма

Выбора нет: поражение России вернет мир в эпоху империализма

Данный текст категорически рекомендуется к прочтению, в первую очередь, для тех, кто по сей день продолжает пребывать в благостном заблуждении относительно того, что в проводимой на территории Украины СВО допустимы некие «промежуточные результаты».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх