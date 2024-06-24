Государственная космическая компания Китая провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты

Прыжковые испытания ракеты SAST / © SAST По данным издания SCMP, испытательная ракета диаметром 3,8 метра с тремя двигателями, использующими в качестве горючего метан, а в качестве окислителя — жидкий кислород, стартовала с космодрома Цзюцюань 23 июня.
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