Тверской районный суд Москвы продлил домашний арест журналисту «Новой газеты»* (организация внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Олегу Ролдугину* (внесен в список участников издания) до 10 января 2027 года .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ У россиян появила...
- МЕ Украинские звёзды...
- МЕ Медведь пристраст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым