Эксперт Санина: самым выгодным для отпуска месяцем осенью станет октябрь

В нём меньше всего выходных дней Выгодным для отпуска месяцем осенью этого года будет октябрь, так как в нём меньше всего выходных и больше рабочих дней, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.
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