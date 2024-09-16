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Петербургский дневник

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Эксперт Санина: самым выгодным для отпуска месяцем осенью станет октябрь

В нём меньше всего выходных дней Выгодным для отпуска месяцем осенью этого года будет октябрь, так как в нём меньше всего выходных и больше рабочих дней, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.

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