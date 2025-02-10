Врач Табеева: при сахарном диабете моча может быть прозрачного цвета

Среди симптомов сахарного диабета может быть и прозрачная моча. Это связано с полиурией – состоянием, при котором организм выделяет большое количество мочи, с одной стороны, и с большим потреблением воды из-за повышенной жажды с другой, рассказала "Газете.
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