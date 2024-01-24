Глисты в голове: угроза, которая крадется незаметно Елена ГалицкаяРоссийские врачи столкнулись с необычным случаем, когда паразитический гельминт, известный как эхинококк, проник в мозг 12-летнего Миши, вызвав странные симптомы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии