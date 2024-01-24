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Глисты в голове: угроза, которая крадется незаметно

Глисты в голове: угроза, которая крадется незаметно

Глисты в голове: угроза, которая крадется незаметно Елена ГалицкаяРоссийские врачи столкнулись с необычным случаем, когда паразитический гельминт, известный как эхинококк, проник в мозг 12-летнего Миши, вызвав странные симптомы.

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