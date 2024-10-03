В части домов Вахитовского района Казани более суток не будет воды

9-10 октября в ряде зданий Вахитовского района Казани прекратится водоснабжение. Без воды с 9 утра среды до 11 утра четверга останутся жители 19 многоквартирных домов и других объектов, сообщает МУП «Водоканал».
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