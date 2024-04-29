Вдыхание фентанила может вызвать потенциально необратимое повреждение головного мозга, предупреждают врачи

Вдыхание синтетического опиоида фентанила может вызвать потенциально необратимое повреждение головного мозга (токсическую лейкоэнцефалопатию), предупреждают врачи в отчете, опубликованном в журнале BMJ Case Reports, после лечения мужчины средних лет, который оказался без сознания в номере отеля после того, как вдыхал данный препарат.