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Прогноз по ключевой ставке Банка России на сентябрь от главы комитета Госдумы

Прогноз сохранения ключевой ставки в сентябре Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума-2026 сообщил, что Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых на заседании в сентябре.

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