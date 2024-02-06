Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Такие объекты делают в секрете, а это просто сотрясение воздуха! Этот объект будет уничтожен,если он в открытую будет...Турецкая компания...
  • Евгений Благородный
    Страны НАТО, это не Украина, а соответственно их скорей всего просто сотрут с лица земли.Польский генерал ...
  • Сергей Гунькин
    Ой мне кажется нарвется. Да по ящику его часто показывают вроде правильные вещи говорит но не дадут ему все честно и ...Анонс интервью Ка...

Нейробиолог Орехова: системы с выносным микрофоном эффективны при терапии аутизма

Нейробиолог Орехова: системы с выносным микрофоном эффективны при терапии аутизма

Слухоречевые нарушения – один из первых неспецифических признаков аутизма. В частности дети с аутизмом испытывают трудности при слуховой обработке слов в зашумленной обстановке: они не понимают, что им говорят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх