Нейробиолог Орехова: системы с выносным микрофоном эффективны при терапии аутизма

Слухоречевые нарушения – один из первых неспецифических признаков аутизма. В частности дети с аутизмом испытывают трудности при слуховой обработке слов в зашумленной обстановке: они не понимают, что им говорят.
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