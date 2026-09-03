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3 сентября 1844 года родилась Софья Андреевна Толстая

3 сентября 1844 года родилась Софья Андреевна Толстая

Ее жизнь - это история беззаветной преданности и невероятной внутренней силы. Она появилась в доме Толстых совсем юной, когда ей было всего 18 лет, а Льву Николаевичу - 34.

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