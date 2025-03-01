YouTube по-прежнему недоступен в России

Специалисты Центра мониторинга и управления сетей связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору, проверили доступ к YouTube на территории РФ, сообщили 1 марта в пресс-службе Роскомнадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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