СМИ: США предложили Украине отказаться от территорий и вступления в НАТО

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Украинское издание "Главком" 6 сентября опубликовало ряд деталей мирного плана, который могли привезти в Киев спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
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Не слышали что ли "Обещайте тварям всё что угодно - резать их будем потом". Остановитесь, дайте завести войска якобы ООН. А Украина напишет что-то на бумажке, которой подотрётся на следующий день. И что, мы опять поведёмся? И через несколько лет услышим "мы и не собирались ничего выполнять. Надо было подготовиться к войне".
только не в нато