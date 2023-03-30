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А у вас есть долги

А у вас есть долги

﻿﻿Приветствую вас, дорогие читатели канала. А вы знаете, что на Новый год количество россиян, которым не разрешили выехать за границу, достигло рекордного уровня? Кому именно и почему был закрыт выход, вы узнаете, если дочитаете статью до конца.

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