А у вас есть долги

﻿﻿Приветствую вас, дорогие читатели канала. А вы знаете, что на Новый год количество россиян, которым не разрешили выехать за границу, достигло рекордного уровня? Кому именно и почему был закрыт выход, вы узнаете, если дочитаете статью до конца.