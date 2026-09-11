Лавров - о переговорах по Украине, моратории на удары по судам в Черном море и отношениях с Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил накануне с заявлениями по ряду вопросов. В их числе - процесс урегулирования российско-украинского конфликта, возможность возвращения к зерновой инициативе и мораторий на удары по судам в Черном море, а также отношения РФ с Китаем и другими странами.
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