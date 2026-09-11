Суть Событий
ГЛАВНАЯЛЕНТАВ МИРЕПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суть Событий

109 подписчиков

Лавров - о переговорах по Украине, моратории на удары по судам в Черном море и отношениях с Китаем

Лавров - о переговорах по Украине, моратории на удары по судам в Черном море и отношениях с Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил накануне с заявлениями по ряду вопросов. В их числе - процесс урегулирования российско-украинского конфликта, возможность возвращения к зерновой инициативе и мораторий на удары по судам в Черном море, а также отношения РФ с Китаем и другими странами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым