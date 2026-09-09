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Без денацификации победы не будет. Сенатор от ДНР предостерегает от повторения ошибок с «украинством»:

Без денацификации победы не будет. Сенатор от ДНР предостерегает от повторения ошибок с «украинством»:

Без искоренения нацизма на Украине победа России просто невозможна, украинский национализм должен быть ликвидирован и лишен возможности для реваншизма в будущем.

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