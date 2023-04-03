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Правительство Франции решило скорректировать военную программу

Правительство Франции решило скорректировать военную программу

wikipedia.org | © Marie-Lan Nguyen /CC BY 2.5 Активность французского правительства указывает на стремление властей внести коррективны в военную программу с учетом текущей ситуации, сообщает «Коммерсантъ».

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