Женщины из следственного комитета заглянули в уссурийский детдом, и не с пустыми руками

Женщины из следственного комитета заглянули в уссурийский детдом, и не с пустыми руками

Уссурийский "Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" посетили участницы женского совета следственного комитета Приморского края.

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