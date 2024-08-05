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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мислинтат может покинуть «Дортмунд» из-за конфликта с Шахином спустя 3 месяца после назначения

51-летнего немца назначили в дортмундский клуб в мае. По данным Bild, у Мислинтата конфликт с главным тренером «Боруссии» Нури Шахином из-за вмешательства в тренировочный процесс.

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