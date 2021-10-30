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Руководство Росздравнадзора отправилось в регионы для помощи в борьбе с COVID-19

Руководство Росздравнадзора отправилось в регионы для помощи в борьбе с COVID-19

Руководители Росздравндазора по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко отправились в четыре российских региона, в которых сложилась критическая ситуация из-за распространения коронавируса.

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