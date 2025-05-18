При острых симптомах проявления аллергии на цветение растений человек имеет право на больничный, рассказала агентству «Прайм» Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии […] The post Россиянам рассказали, как получить больничный при аллергии first appeared on LentaMsk.
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