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LentaMsk.RU

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Россиянам рассказали, как получить больничный при аллергии

При острых симптомах проявления аллергии на цветение растений человек имеет право на больничный, рассказала агентству «Прайм» Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии […] The post Россиянам рассказали, как получить больничный при аллергии first appeared on LentaMsk.

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