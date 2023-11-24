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Студентам рассказали об особенностях географических наименований и адресном реестре на выставке картографии в Москве

Студентам рассказали об особенностях географических наименований и адресном реестре на выставке картографии в Москве

В рамках тематической акции «Имена на карте России» Управлением Росреестра по Москве совместно с представителями МосгорБТИ для студентов Государственного Университета по землеустройству проведены лекции на темы: «Деятельность Росреестра в сфере ведения государственного каталога географических названий» и «Порядок присвоения адресов зданиям в Москве, содержание и особенности московского Адресного реестра», а также организована выставка о развитии картографии на площадке Правительства города Москвы в ГБУ «Мосстройинформ».

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