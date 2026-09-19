Глава Nvidia отверг апокалипсис от ИИ

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью программе CBS News Sunday Morning, фрагменты которого были опубликованы 18 сентября, вновь отверг «апокалиптические» сценарии, связанные с развитием искусственного интеллекта.
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