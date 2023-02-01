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Сальма Хайек поразила фанатов фотографией в платье с глубоким декольте

Сальма Хайек поразила фанатов фотографией в платье с глубоким декольте

Актриса Сальма Хайек опубликовала фото в платье с глубоким декольте и восхитила поклонников. Фото: из открытых источников На кадре, который 56-летняя актриса разместила в личном блоге, она позирует в светло-зеленом платье с глубоким декольте.

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